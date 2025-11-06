ಹಿಪ್ಪರಗಿ:ಸಂಭ್ರಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.6: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಹತ್ತಿರದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಎಸ್ .ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಸಿದ್ದಲಿಂಗಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮದು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೇ.ಮೂ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಬಸವ ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಅ
ವರಿಂದ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ವೈದಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಟ್ಟು ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
