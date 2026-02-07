ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂವೇ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ:ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಜಮಖಂಡಿ:ಫೆ.೭:ಭಾರತ ಜಗತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮನಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿಸ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಹ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮೀತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೌಧ್ದಿಕ ನೀಡಿದ ಅವರು.ಅಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಕೀಯರು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದರು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವೀರಾಗ್ರಣಿಗಳು ಶತ್ರುಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಡದೋಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯತ್ತ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತು. ಹಿಂದುಗಳು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದುವೇ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದಾಸ್ಯದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಧು ಸಂತರು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಧ್ದತೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ರಾಮತೀರ್ಥರು ಸಾವರ್ಕರರು ವಿವೇಕಾನಂದರAತ ಅನೇಕರು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಯುವಕರು ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವದು ಎಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಇAದು ಹಿಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಯಾತಿಯೂ ಮತವೂ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದು ಎಂದರೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟಿçÃಯತೆ ಎಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ವಾಸಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ನೀಡಿದ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮನೆಯವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಶಿಸಬಾರದು ಎಂದರು.
ಸAಘ ೧೦೦ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುತ್ತಿನಕಂತಿ ಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ರುದ್ರಾವದೂತ ಮಠದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಅವದೂತರು, ಓಲೇ ಮಠದ ಆನಂದ ದೇವರು, ಕಲ್ಯಾಣಮಠದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಶ್ರೀಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಗಿರಿಜೇಶಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು, ಹೊಸ ಬಬಲಾದಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಅಜ್ಜನವರ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೋಖಲೆ,
ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು,
ಹರೀಶ ಪವಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರ, ವಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಬಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ ಸಾಥ ನೀಡಿದರು. ಚಿನ್ಮಯ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಪಿ ಜನವಾಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಿರೀಶ ಮನಗೂಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಡಾ ಅಜೇಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ವಂದಿಸಿದರು.
