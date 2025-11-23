ಕಲಬುರಗಿ,ನ.23 : ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿರುವ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಕೆಇಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಳಿ) ಇರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈಗಿರುವ ಶಾಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಣಿತರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಪೆÇೀಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಯಡ್ರಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಅರುಣಾ ಚೆಂಗಟಿ, ಎಚ್.ಆರ್.ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ವಾಣಿಶ್ರೀ ಇತರರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಮಕ್ಕಳ ನಡೆಸಿದ ಪರೇಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
