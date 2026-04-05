ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಸರಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಕಥೆಯೇನು?

ಕಲಬುರ್ಗಿ,ಏ 5 : ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಿ.. ಇಲ್ಲವೇ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ” ಎನ್ನುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು: ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮೃತ್ಯುಬಲೆಗಳು:
ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ರಸ್ತೆಯೂ ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಸವಾರರಿಗೆ ಹಗಲುಗನಸಿನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ:
“ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?” ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನವಿ:
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಡಳಿತದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
