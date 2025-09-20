ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.20-ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ನಂದಿಕೂರ, ಪಾಣೆಗಾಂವ್, ಕಾಡನಾಳ್, ಸಿರನೂರ್ ಗ3?ಮಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ದದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಊರವರು ಹೇಳಿ ಗೋಳಾಡಿದರು. ನಂದಿಕೂರದಲ್ಲಂತೂ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದದ್ದನ್ನು ಖುದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಫರತಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಮ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ರೇವೂರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಮಾಡದವರು ಈಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟಿಲ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿರುವ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ತಾವು ಈಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ನಡೆಸಿದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮೋಜಿನ ಪ್ರವಾಸವಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರೆಂದರೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ 2 ದಶಕ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಗಂಳ ಶಾಸಕ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಇವರು ನಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳ ಉಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೇವೂರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ನಾನು ಮಳೆ ಬಂದ ದಿನವಾದ ಸೆ. 17 ರ ರಾತ್ರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತಕ್ಷಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆಂದ ಶಾಸಕರು ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ತಾವು ಸದಾ ಧಾವಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಮೀಮ ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಾಣೇಗಾಂವ, ಸಿರನೂರ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿಗೆ, ನಾಲಾ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆ ಹಾಳಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯುದ್ದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.