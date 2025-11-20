ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ:ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಸಚಿವ ಆರ್.ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.20: ಆರೋಗ್ಯವಂತಜನರುರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು ಸಿಯುಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕರಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿತ್ವರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು” ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಒಂದುದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನುಕಾರು, ಬಂಗಲೆ, ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದುದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಮಧುಮೇಹ, ಬಿಪಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತುದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಯು ಫುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಕಂಪನಿಯುತ್ವರಿತಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿಯನ್ನುತಂದಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತುಉತ್ತಮಆಹಾರ, ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನುಔಷಧಿಯಾಗಿತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸುಆದಂತೆಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಆಹಾರವಾಗಿತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರಆಹಾರದಅಭ್ಯಾಸ, ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನುಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಬುಯು ಫುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ಕಡಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಅನೇಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತುಇತರ ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿಜವಾದ ಹಣ್ಣುಆಧಾರಿತ ರಸಗಳು, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಪಾನೀಯಗಳು, ಮಕರಂದದ ಪಾನೀಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾವೊಬಾಬ್ ಪುಡಿ, ರೋಸೆಲ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಮೊರಿಂಗಾ ಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿ, ಪಾಲಕ್ ಪುಡಿ, ಮೆಂಥಿ ಪುಡಿ, ಆಪಲ್ಜ್ಯೂಸ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತುಕ್ಯಾರೆಟ್ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು 41 ವಿಧದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿ. ಪತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಕೋಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ಎಂ. ಎಸ್. ಪಸೋಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ಜಿ. ಆರ್. ಅಂಗಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಡಾ. ರಂಗನಾಥ, ಡಾ. ಜೋಹಿರ್, ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
