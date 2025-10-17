ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.17: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಡಗಂಚಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವಾದ ಸ್ವಸ್ತ್ ನಾರಿ, ಸಶಕ್ತ ಪರಿವಾರ ಅಭಿಯಾನ ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಮಲಿನವಿದ್ದರೆ ಅನಅರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವಿಕರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಛಲ ತೊಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇವಪ್ಪ ಹರವಾಳ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ- ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಮೀತಾ ಅಂಗಡಿ ಅವರು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷವಹಿಸಬಾರದು.ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಬುನಾದಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೆÇ್ರ.ಪವಿತ್ರಾ ಆಲೂರ್ ಅವರು ಕಡಗಂಚಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಚಾಪೇಕರ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರೆ, ಡಾ.ಮಾಧುರಿ ಕೆ.ಆರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅನಿಲ್ ಬಿ.ಕಾಂಬಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.ಡಾ.ಭಾವನಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗ್ನೂರ್, ಸಿಯುಕೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಾಧುರಿ ಕಗಲೆ ರಘುನಾಥ್, ಡಾ.ಚಿತ್ಕಲಾ ವಿ., ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ, ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಎಲ್.ನಾಯಕ್, ಪೆÇ್ರ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ, ಪೆÇ್ರ.ಜಯವಾಲ್, ಡಾ.ಸ್ವಪ್ನಿಲ್, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
