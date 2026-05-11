Monday, May 11, 2026
ಬೈಕ್‍ಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಓರ್ವ ಸಾವು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

Kalaburgi_Newsroom
ಜಮಖಂಡಿ.ಮೇ 11: ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಕನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕಮರಿಮಠದ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಬೈಕ್‍ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಚೀನಪ್ಪ ನಾಯಕ (45) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಓಕಳಿ ನೋಡಿ, ಬಳಿಕ ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‍ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮನಕಲುಕುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್‍ಐ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೀಳಗಿ ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಚ್. ಘಾಟಗೆ, ಸಿದ್ದು ಸನಗೌಡರ, ಪ್ರಕಾಶ ನಂದೆಪ್ಪಗೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪೆÇಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಘಟನೆ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

