ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.15: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರರು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ. ಯಾವ ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ.್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಒಂದು ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಯಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ?ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ. 23,704 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 17,105 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 36,076 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 4,559 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೀರಾವರಿ, ರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಮಾತ್ರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಣಗಾಪುರದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುವದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಾವೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಸಂಗತಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? ಯಾರ ಜೇಬು ಸೇರುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ? ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಗಾಣಗಾಪುರ ದತ್ತಾತ್ತೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಾವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಯೇ?
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಅವ್ಯವಹಾರ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದೇವೀಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.15: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರರು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ. ಯಾವ ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ.್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಒಂದು ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಯಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ?ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.