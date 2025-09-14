ಜಾನಪದ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯ: ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್

ಬೀದರ: ಸೆ.14:ಜಾನಪದ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸೋದ್ದಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗಪುರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನವದೆಹಲಿ, ಶ್ರೀ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಾ ಯೂಥ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವದಗೇರಿ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ನಮ್ಮೂರು ನಾವದಗೇರಿ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ, ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಗ್ಗುಡೋಲು, ಲಂಬಾಣಿ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ, ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಬಜಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರು ನಾವದಗೇರಿಯ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವದಗೇರಿಯ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕುಂಭ ಕಳಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೋನಾರೆ, ಸುನೀಲ ಬಚ್ಚನ್, ಅಶೋಕ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಈಶ್ವರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಗಾದಗಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗಣೇಶಪುರ, ಮಹೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಬೀಕ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭಾಶಿರ್ವಾದಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೀಲ ರಾಜಗಿರಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾಯಿ ಮಡಿವಾಳ, ಸಾಗರ, ಶಿವಕುಮಾರ ದಾನಾ, ರವೀಂದ್ರ ಕಣಜಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ, ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಯಿನಾಥ ಕಣಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.
