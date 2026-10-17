ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉಗಮ : ಹಾರಕೂಡ ಶ್ರೀ

ಬೀದರ್: ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಗಮಿಸಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಫಸಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರಕೂಡ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನುಡಿದರು.
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಪಾವನ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಜನಸೇವೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸೇವೆಯೇ ಧರ್ಮವೆಂದರಿತು ಮುನ್ನಡೆದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ವರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಗುಡುಸಾಬು ಕಮಲಾಪೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಮುಖರಾದ
ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಲಿಯಾಬೇಗಂ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಬೇಲೂರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಾಷಾ ಗಿರಣಿಕರ್, ಅಸ್ಲಮ್ ಬೇಗ ಬಿಜಾಪುರ, ಮುರ್ತುಜ್ ಶಹಾ ದರ್ವೇಶ್, ಮೋದಿನಸಾಬ ಗೌ0ಡಿ, ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಕೊರವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಯಲದಗುಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.
ಬೀದರ್: ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಗಮಿಸಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಫಸಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರಕೂಡ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನುಡಿದರು.