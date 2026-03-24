ದಯಾ ಮರಣದಿಂದ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರು

(ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ)
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೪:ಸುಪ್ರೀ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯೂಥನೇಷಿಯಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
೩೧ ವರ್ಷದ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಕಳೆದ ೧೩ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ತಲೆಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ನೆರವಿನ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ರಂದು ಭಾರತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯೂಥನೇಷಿಯಾ ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು. ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ ೧೪ರಂದು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಏಮ್ಸ್ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಜೀವಧಾರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸೀಮಾ ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯೂಥನೇಷಿಯಾ ಎಂದರೆ ಏನು?
ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದು, ಸಹಜ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯೂಥನೇಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.