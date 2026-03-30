Monday, March 30, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
ಅಷ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.30: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಷ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ 25ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಏ.1 ರಂದು ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವದು.
ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಘಂಟಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಷ್ಟಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.