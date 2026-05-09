ಹ್ಯಾಂಟ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಮೇ.೯- ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಹಲವರು ಸೋಂಕಿತರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶೋಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ೨೮ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಧರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮದ್ಯೆ ಇಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸದ್ದಾರೆ
ಡಚ್ ಹಡಗು ಎಂವಿ ಹೊಂಡಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಮೂರು ಸಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸೋಂಕು, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ತಳಿಯ ಸೋಂಕು ತೀರಾ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಘೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ
ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್, ಓಷನ್ವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ಸ್, ೨೨ ದೇಶಗಳಿಂದ ೧೧೪ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ೬೧ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಿದರು, ಆದರೆ ೩೨ ಅತಿಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೪ ರಂದು ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ದರು, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಉ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ೨೮ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೪ ರಂದು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದರು.
ಹಡಗು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧ ರಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಉಶುವಾಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.