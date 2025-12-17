ಗುರುನಾಥ ಲಕ್ಷಣ ನಿಂಬಾಳಕರಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.17: ಸಿಂತೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಝಷನ್ ಒಫ್ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಓಕ್ಸಿಡೆಂಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲೀಅನಿಲಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಸಿಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗುರುನಾಥ ಲಕ್ಷಣ ನಿಂಬಾಳಕರ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಜಿ. ಬಿಡವೆ (ಕುಲಪತಿಗಳು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

