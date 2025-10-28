ಸತ್ಯನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭಾಲ್ಕಿ :ಅ.೨೮: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ,ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಭಂಗುರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸತ್ಯನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ೨೦೦೦-೦೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ್ ಮತ್ತು ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸತ್ಯನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅದೇಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ,ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಶೋಕ ರಾಜೋಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆತ್ತ ಪಾಲಕರನ್ನ,ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರುವವರೆಗೆ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರದ ಸಿರ್ಸೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಗುರು ಡಿ.ಡಿ.ಶಿಂದೆ,ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯವಂತ ,ಮುಖ್ಯಗುರು ರವೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜಾಪುರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಎನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಫಯಾಜ ಇಕ್ಬಾಲ್,ಪ್ರಕಾಶ ಪೊತದಾರ,ದತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಸೋಪಾನ,ಜಗದೀಶ,ಸಂಗಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಮಾಣಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್ಎನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ,ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತಿಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಐಎಎಸ್,ಐಪಿಎಸ್,ಕೆಎಎಸ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಆಲಂಕರಿಸಿದೆವು. ಡಾಕ್ಟರ್,ಇಂಜಿನೀಯರ್,ಉದ್ಯಮಪತಿ,ಪ್ರಾAಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ಆಟೋಪಕರಣಗಳ ದೇಣಿಗೆ – ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿತ ಎಸ್ಎನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ – ಮುಖ್ಯಗುರು ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದಾರ,ನಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಖಾ ಮಹಾಜನ,ಸುಮನಬಾಯಿ ಜಲ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾಬುರಾವ ವೀರಶೆಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ರಾಮರಾವ ಪಟವಾರಿ, ಡಿ.ಡಿ.ಶಿಂದೆ,ಅಮೃತ ಮಿಸ್ತಿç,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೆಕೂರೆ,ಶಿವರಾಜ ಮಂಟಾಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಥಮಕೆ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಉಮಾ, ಜೆ.ಬಿ.ಸುಬೇದಾರ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಜೈವಂತರಾವ, ಪ್ರತಿಬಾ, ಅನುರಾಧಾ, ಉಜ್ವಲಾ, ಪ್ರೀತಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸಿದ್ರಾಮೇಶ,ಕಿಶೋರ ಶಾಸ್ತಿç, ಬುಕ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಾನಂದ ಗುಂದಗಿ ,ಎಪಿಪಿ ಜಗದೇವಿ ಚೊಂಡೆ ,ಬಂಗಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಉರ್ಮಿಲಾ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆ ನುಡಿದರು.ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಗುರು ಸತೀಶ ಗುಂಜರಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಎಮ್.ಆರ್.ಎ.ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಸಂತಪುರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಜಗದೀಶ ಭೂರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂತಪೂರೆ ವಂದಿಸಿದರು.
ಛಡಿ ಏಟ್ನಿಂದ ನೀಟಾದೆವು
ಸತ್ಯನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಛಡಿ ಏಟ್ನಿಂದ ನೀಟಾದೆವು.
-ಅವಿನಾಶ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಗಾಮಾ ಆಲ್ಯುಮ್ನಿ.