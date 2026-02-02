ಗುರುವಂದನ, ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.2-ನಗರದ ಶಹಬಜಾರ್ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2001-2002 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನ ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 30 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಗುರು ಬೋಧನಂ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಂ’ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೆನೆದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಣ್ಣುರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗುರು ಇವು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ನೀಲಕಂಠ ಕಣ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬಳಗಾರ್, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಿರಿಜಾ, ಸಾಗರ್ ಹೊಸಮನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಭಂಗೂರ, ಜಗದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಯಾಶ್ವರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.2-ನಗರದ ಶಹಬಜಾರ್ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2001-2002 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನ ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.