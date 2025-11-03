ಗುಂಡೆಪಲ್ಲಿ (ಕೆ): ಕೀಟ, ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೆಪಲ್ಲಿ( ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ,ಕಡಲೆ,ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಉದುರುವಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು, ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕು ಸಹನಾ, ತೊಗರಿ ,ಜೋಳ, ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಚೂಟುವಿಕೆ ಹಸಿರು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಗರಸಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿವಿ ಅವರು ಅಧಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಮ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಶಿಬಿರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಹಾಗೂ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾ ಎಸ್ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ , ಅದರ ಮಹತ್ವ ಚಿಕ್ಪಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲನೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ತುಮ್ ಸಾಬ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಚಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಲುಗಪ್ಪ , ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 135ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
