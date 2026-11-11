ಕೆಬಿಎನ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್-ಹುಸೈನಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ : “ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಎಂಬಂತೆ” ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಶುದ್ಧ, ಸುಸ್ಥಿರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KBNU) ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾದ್ಯಂತ 300 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ (ರಹ್) ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ, ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಕೆಬಿಎನಯು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಈ ಎಸ್ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್-ಹುಸೈನಿ ಸಾಹಬ್ ಅವರು ಈ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಸ್ವತಃ ಮೂರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಮಂಟಾಲಿ (Terminalia mantaly), ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಫಿಸ್ಟುಲಾ (ಕಕ್ಕೆ ಮರ / Golden Shower Tree), ಟ್ಯಾಬೆಬುಯಿಯಾ ರೋಸಿಯಾ (Pink Poui) ಮತ್ತು ಜಕರಂದ ಮಿಮೋಸಿಫೆÇೀಲಿಯಾ (Jacaranda mimosifolia)ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಎನ್ಯು ಸಹ-ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ (IQAC) ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಸೀರ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡೀನ್ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜಮ್ ಕಮಾಲ್, ಕೆಬಿಎನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ತಕಿಯುದ್ದೀನ್, ಅಕ್ಬರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.