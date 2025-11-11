ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11-ನಗರದ ಗಂಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತರುಣ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆರೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗಾ ನಗರದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ 101 ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಕಳಸ, ಭಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ, ಡೊಳ್ಳು, ಹಲಗೆ ವಾದನಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಅವರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮರಾವ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ, ಸುರೇಶ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತರುಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಲ ಕೂಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಬಾದನಳ್ಳಿ, ಸಂದೇಶ ಕಮಕನೂರ, ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಬಟಗೇರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಚೌದ್ರಿ, ಶ್ಯಾಮ ಕೋಬಾಳ, ರವಿಕುಮಾರ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೋಬಾಳ, ಭೀರಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ, ಸುರೇಶ ಕೂಡಿ, ಸಂತೋಷ ಹೊಳಗೇರಿ, ರಮೇಶ ಮರತೂರ, ಅಂಬರೇಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶರಣು ಮೇಳಕುಂದಿ, ಅಶೋಕ ಹದಗಲ್, ಶರಣು ಕೂಡಿ, ಶರಣು ಕವಲಗಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಹೊನಗುಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
