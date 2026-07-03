ಜೇವರಗಿಯಲ್ಲಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಜೇವರಗಿ,ಜು 3: ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಸಜ್ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿತಾಮಹ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಆಗ್ರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ದೇವರಮನಿ ನೀಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆಗ್ರೋ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿರಾಳ,ತಾಲೂಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ ಸಂಗಾವಿ ಗಂವ್ಹಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದು ಕೆರೂರ್, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಆಡಿನ್ ಕೋಳಕೂರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್ ಎನ್,ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರವೀಚಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಸಂಗಮೇಶ ಸಂಕಾಲಿ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ದೊಡಮನಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಾದ ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಬೆಣ್ಣೂರ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ, ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಹಿರೇಪೂಜಾರಿ, ಆನಂದ ದೇಸಾಯಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕದಳಿವನ ವೇದಿಕೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.
ಸಜ್ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ತಲುಪಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಗವಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಕಲಗಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ವಾಯ್ ಕೊಳಕೂರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮರೆಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣವರು ವಹಿಸಿದರು.ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಕೆ.ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೋಣಿ ಅವರು ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿಗಾರ ಮರೆಪ್ಪ ಬೇಗಾರ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದ್ಯಮದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಂದ್ರಶಾಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸುರೇಶ ಹಿರೇಮಠ,ಮುತ್ತು ಭೋವಿ, ರವಿ ತಳವಾರ್, ರವಿಕುಮಾರ ಬೀರನಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ ನೆಲೋಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕವಿತಾ ಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು,ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಸಾಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ರಾಂಪೂರೆಯವರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಜೇವರಗಿ,ಜು 3: ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಸಜ್ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿತಾಮಹ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.