ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಹಾಪಡಿ ಪೂಜೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ,ಡಿ.23: ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದಾಪುರದ ನವನಗರ ಬಡವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತಕಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವತಿಯಿಂದ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪಡಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ದಿಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಅವರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇತಕಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕನಕಪೂರ ಶ್ರೀಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಕರಬಸಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇತಕಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಶಿವ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜೀವ ಪಾಟೀಲ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ರತಿಸ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಲಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಪಡಿ ಪೂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
