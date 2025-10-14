ಸಂಬಳ ಬಂದರು ವಿತರಿಸದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್:ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಸೇಡಂ, ಅ,14: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ (ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ) ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರು ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಗಳ ಶಾಲಾ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ವಿತರಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ವಿತರಿಸದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮನನೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ತದನಂತರ ಭಾಗ್ಯವತಿ ವಿ ಅಗ್ಗಿಮಠ ಅವರು ಅರಿವು (ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ) ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಬಳ ಇಂದು ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೀಯ ಗಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎ??? ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,
ತದನಂತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು ತದನಂತರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಘಣ್ಣರವರ, ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಮಹದೇವ್ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ, ಪಿಎಸ್ ಐ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳುವಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಹಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಭೀಮ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ವಿತರಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ , ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಸಿಕ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ್
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೀಯ ಗಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ,