ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ಆಳಂದ:ಡಿ.೨೧: ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿAದ ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್-ಸೆಟ್, ಎನ್ಟಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಕೇವಲ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ. ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಅಂಬರಾಯ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ದಾರಿ ಕಾಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿAದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಗೆ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಮಹಾದೇವ ಮೋಘಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾದರಿ, ಅಂಕಗಣಿತ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊAಡು, ಇಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. “ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿವೆ,” ಎಂದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊAಡರು.
ಈಗಾಗಲೇ ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ. ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಅಂಬರಾಯ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆರಂಭದಿAದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸ್ವಯಂಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ,” ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ತಾಲೂಕುಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಡಾ. ಮಹಾದೇವ ಮೋಘಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ಭೂಸನೂರ, ಅಂಕಅAಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಧವ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಂಚೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ ಸಾಹು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ. ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಅಂಬರಾಯ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ, ಶರಣು ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಡಿಸಿ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರುಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವ ಆಳಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇತರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, “ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಆಳಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡುವ ಗುರುಕುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
