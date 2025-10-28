ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಪಂಡರಿ ಆಡೆ

ಔರಾದ:ಅ.೨೮: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡರಿ ಆಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ ೮ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾನಪದ /ಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ (ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ) ಆಯೋಜಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ೧ಲಕ್ಷ,ದ್ವಿತೀಯ-೭೫,೦೦೦/-, -೫೦,೦೦೦/-, ೨೦,೦೦೦/- ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ.೨ ಕೊನೆ ದಿನ. ನಿಗದಿತ ದಿನದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ :hಣಣಠಿs://ಜಿoಡಿms.gಟe/೮ಠಿಖ೩m೫ಟಿಘಿoತಿತಿಕಿzಛಿಛಿs೯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
