ಸುಗುಣ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೋಲಾರ,ಅ.೨೫- ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಟಮಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಗುಣ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಇಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಹನ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಅರ್ಚನ ಎನ್.ಎನ್, ರೋಷಿಣಿ ಕೌಸರ್ ದ್ವಿತೀಯ, ವೆನ್ನೆಲ ಆರ್, ಅನುಷ ಹೆಚ್.ಡಿ ತೃತೀಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಗರಾಜು ಎನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಎನ್.ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ, ಬೋಧಕವೃಂದದ ಎ.ಟಿ.ನಾಗಪ್ಪ, ಟಿ.ವಿ.ಪುಷ್ಪ, ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಚಂದ್ರಿಕ, ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತ್ತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿದ್ದಾರೆ.