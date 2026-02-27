ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಲಬುರಗಿ :ಫೆ.27: ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ’ ಶೇ.90.18ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿಯವರು ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ. (ಶೇ.90.5), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಸ್. (ಶೇ.89), ಫರಾನ್ ಅಂಜುಮ್ (ಶೇ.88.5), ವೈಷ್ಣವಿ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ.88.5), ಪ್ರೀತಿ ಜಿ. (ಶೇ.88), ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಎಸ್.(ಶೇ.87.5), ಅಮಿತಕುಮಾರ ಎಂ. (ಶೇ.87.5), ಕಾಂಚನಾ ಆರ್.(ಶೇ87.5), ರೇಣುಕಾ ಎಂ. (ಶೇ.87), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ (ಶೇ.87), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್. (ಶೇ.86.5) ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಶೇ.86.5), ಜ್ಯೋತಿ ಜೆ.(ಶೇ.86.5), ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಿ(ಶೇ.86), ಸೈನಾಜ್ ಎಚ್.(ಶೇ.85.5), ಶ್ವೇತಾ ಬಿ.(ಶೇ.85.5), ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೆ.(ಶೇ.85.5), ಶ್ವೇತಾ ಪಿ.(ಶೇ.85.5), ವಿಕಾಸ ಎಂ.(ಶೇ.85), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂ.(ಶೇ.85), ಶೃತಿ ಎಸ್.(ಶೇ.85)ಅವರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಹಮೀದ್, ನಿಲೊಫರ್ ಶೇಖ್, ಪೂಜಾ ಹೂಗಾರ, ಕಾವೇರಿ ಹೌದೆ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಶೇಖ್, ರುಕ್ಸಾನಾ ಪಟೇಲ್, ಸ್ನೇಹಾ ಚೌಹಾಣ ಅವರು ತೀವ್ರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ :ಫೆ.27: ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ’ ಶೇ.90.18ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿಯವರು ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.