ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ : ಬಿರಾದಾರ್

ಕಲಬುರಗಿ.ಮಾ.8: ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ಗುರಪ್ಪ ಅಂದಾನಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೂಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು; ಕಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರೇಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಾರದು ಕಲಾವಿದರು ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳವಂತಾಗಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಪ್ರೊ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ‘ಕಲಾವಿದರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಾವುಕ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನೊಡಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು. ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದÀ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಬಂಟನೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ರಾವತ್, ಸಿತಾಂಶು ಮುಖರ್ಜಿ, ಗೀತಾ ಲೆಂಕೆ, ಬಿ.ಜಿ. ಲೈಂಗಡೊ ಮೊಪಲಾಂಗ್, ದಕ್ಷಿತಾ ಲಾಂಜೆವರ, ಡಿ. ಶ್ವೇತಾ, ಕುಮಾರ ಮುರಳಿ, ನಯನಾ ಬಿ., ಪ್ರಸಾಂತ ಕುವರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರಮೇಶ್ ಮೋಥುಕುರಿ, ವಿನಯಕುಮಾರ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಮಠ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಬಂಟನೂರ ಅವರ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿವೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್., ಡಾ. ಹಣಮಂತ ಮಂತಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಅಂದಾನಿ, ಡಾ. ಅಶೋಕ ಶೆಟಕಾರ, ಬಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ, ದೌಲತ್ರಾಯ ದೇಸಾಯಿ, ಬಬುರಾವ್, ಡಾ. ಆಕಾಶ್, ಡಾ. ರವಿಕಿರಣ ನಾಕೋಡ, ಗುರುಲಿಂಗ ಅರಳಿ, ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ಪ್ರಿ. ಶೇಷರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ, ಬಸವರಾಜ ಕಮಾಜಿ, ಗೌರೀಶ ಅಂದಾನಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಳ್ಳದಮಠ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಶಿವಾನಿ ರಾವತ್, ಡಿ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನವು 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಸಂಜೆ 5.30 ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ.ಮಾ.8: ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.