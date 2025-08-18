ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ

ಆನೇಕಲ್, ಆ. ೧೮- ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನುತಾ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಠರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳು. ಪ್ರೋಟಿನ್ ಗಳು. ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು. ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ. ಬೇಳೆ ಕಾಳು. ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟ ಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಜನ್ ಗೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಲೀಲಾ. ರೂಪಾಲಿ. ರುಚಿ. ಪದ್ಮನಾಬನ್. ಪ್ರಿಯ ರಾಣಿ, ರಮಣಿ. ನಾಗೇಶ್. ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು