ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ,ಡಿ.೪: ಬನಹಟ್ಟಿ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಶ್ರೀತಮ್ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಲಾ,ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ದಿ.೭ ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀತಮ್ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦ಕ್ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ಏ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ ಚಿಂಡಕ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀಶರಣಬಸವ ಶಿಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಜ್ಮೋಹನ ಚಿಂಡಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ.ಮುರುಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ.ಉಮಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಭದ್ರನ್ನವರ, ಚೇರಮನ್ ಬಿ.ಎಂ.ಜಾಡಗೌಡ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್.ಜುನ್ನಾಯ್ಕರ್, ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನ್ನೂರ, ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಕೆಂಗನಾಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೀತಮ್ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಂಕರ ಬಿದರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಯವಂತ ಕಾಡದೇವರ, ಡಾ.ಸಿದ್ದಗಿರೆಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೂಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತರಾವ ಹಜಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಡಾ.ಶಶ್ಮೋದ್ದೀನ್ ಸೈಯದಸಾಬ ನಾಯಕವಾಡಿ, ಕಾನೂನು ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ.ಕುAಬಾರ, ಕ್ರೀಡಾ ಬಸಗೌಡ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಎಂ. ಹುಲಗಬಾಳಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನಿಲ್ ಬಾಬು ಬಿದರಿ, ಕೃಷಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಎಂ.ಬAಗಿಯಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಳಕಿ, ಪ್ರೊ.ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ, ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ, ರಮೇಶ ಸವದಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಭದ್ರನ್ನವರ, ಡಾ.ಚೇತನ ಡಾಗಾ, ಹುಮಾಯೂನ ಮುಲ್ಲಾ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಿಂಗಸಾನಿ, ಶ್ವೇತಾ ಮಠದ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಶೋಭಾ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದರು.