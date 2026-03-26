31.87ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಪ್ತಿ

ಕಮಲನಗರ : ಮಾ.26:ಪಟ್ಟಣದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ : 22/2026 ಕಲಂ 305, 331 (4) ಬಿಎನ್ ಎಎಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 03 ಜನ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯ ವಶದಿಂದ 320 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 690 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು. ನಗದು ಹಣ 5,000/- ರೂ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ವಿಸ್ಟಾ ಕಾರ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 31,87,500/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ 03 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 10/03/2026 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ-ಮದನೂರ ಸದ್ಯ ಕಮಲನಗರ ರವರು ಕಮಲನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 09/03/2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10/03/2026 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಪಿಎಮ್ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಪಾಟಿನ ಲಾಕ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 320 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 690 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1,00,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 28,32,500/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ನಗದು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಾದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಐಪಿಎಸ್. ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೀದರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಬೀದರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪವಾಡಶೆಟ್ಟಿ, ಪೆÇಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಿಪಿಐ ಕಮಲನಗರ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಕಮಲನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕಾರ ಸೆರೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಮಾಂಡ ಸೆಂಟರನ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ, ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಮ್ ಬೀದರ ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸದರಿ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ 320 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂಕಿ 25,60,000/- ರೂ. 690ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂ.ಕಿ 1,72,500/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ 5,000/- ರೂ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ವಿಸ್ಟಾ ಕಾರ ಅಂ.ಕಿ 4,50,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 31,87,500/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಐಪಿಎಸ್ ರವರು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಐಪಿಎಸ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಪವಾಡಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿ. ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.