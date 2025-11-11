ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 1.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 1.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು 25 ಸಾವಿರ 5 ಗ್ರಾಂ.ತಾಳಿಚೈನ, 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಲಾಕೆಟ್, 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 4 ಗ್ರಾಂ.ನ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 3 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್, 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ.ನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, 1200 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ.ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲು, 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 50 ಗ್ರಾಂ.ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡಗ, ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಿ 1.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೆಳತಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
