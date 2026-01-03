ಏಳು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ

ಸೇಡಂ, ಜ,೦೩: ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಏಳು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿAದ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಷ.ಬ್ರ. ಡಾ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾವಿ (ಎಮ್) ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಿಯುತ್ತದೆ.ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಮೀನಹಾಬಾಳ, ಮಂಗಲಗಿ, ಬಿಜನಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾವಿ(ಎಮ್), ಬೀರನಳ್ಳಿ,ಕುಕ್ಕುಂದಾ, ಯಡಗಾ, ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಮಳಖೇಡ, ಮಲಕೂಡ, ತೊನಸನಳ್ಳಿ, ಟೆಂಗಳಿ, ಸಾಲೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡದೂರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇಡಂ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಅಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ