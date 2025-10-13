ತನ್ನ ತಾನರಿದೊಡೆ ತಾನೇ ದೇವರು:ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.13: ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜರುಗಿದ ಅರಿವಿನ ಮನೆ 870 ನೆಯ ದತ್ತಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ? ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ನಿನ್ನನ್ನು ನೀ ಅರಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ರೆಟಸ್ ಹೇಳಿದನು, ಬಸವಾದಿಶರಣರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಎಂಬ ದಾರಿ ತೋರಿದರು . ವಿವೇಕಾನಂದರು , ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕೂಡತನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು .ಮನುಷ್ಯ ತನುಮನ ಧನಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ . ಘನಸ್ವರೂಪಶಿವಸ್ವರೂಪನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ .ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ .ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದು ದೇವರನ್ನುಹುಡುಕುವುದೇ ಆಗಿದೆ . ಅಂಗವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ,ಅಂಗವು ಲಿಂಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು .ನಿಜವಾದ ನಾನು ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮಾನವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು . ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಶರಣರಅಪೇಕ್ಷೆ . ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರೆ ,ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿಏನಿಹುದೆಂದು ಎನ್ನನ್ನುಇಂಬುಗೊಂಡೆ ಹೇಳಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ . ನಾನು ಎಂಬುದು ಅಹಂಕಾರವಾಗಬಾರದು ನಾನು
ಎಂಬುದು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನೆಂಬ ಭಾವ ಬಲಿಯಬೇಕು . ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ . ಅಹಂಕಾರಮರೆತು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಾವ ಮೂಡಬೇಕು . ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ದೇವರೇ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು .
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ವಿಲಾಸ್ವತಿ ಕೂಬಾ , ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಾಮಣಿ , ಡಾ.ಕೆ. ಎಸ್. ವಾಲಿ , ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಳ ,ಬಂಡಪ್ಪ ಕೇಸುರ್,ಅಶೋಕ್ ಗುರೂಜಿ , ಉದ್ದಂಡಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
