ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಸದೃಢ ವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ:ಡಿ.13:ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಲೀಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರವಿಗೌಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗುವ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಂಸಾರ ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ,ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೂವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಆಗದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ಜೀವ ಹೋದಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅನೂಕೂಲ ವಾಗಲೆಂದು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೇದಾರರು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಥಾವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಎಸ್ ಏಫ್ ಎಲ್ ರೇಖಾ ತಳವಾರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಮೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ರಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಧಿನಗರದ ಬಸಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ 2ಲಕ್ಷ ರೂ ವಿಮಾ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾವೂರ ಎಸ್. ಬಿ. ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ತುಮಕೂರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಬಾಳಿ, ಗುರುನಾಥ ಗುದಗಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು., ಚೇತನ್, ಶರಣು ಜ್ಯೋತಿ, ಮೋಹನ್ ಸೂರೇ, ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಹಸನ್ ಪಟೇಲ್, ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ್,ಶಿವಲೀಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಗುರುರಾಜ ವೈಷ್ಣವ, ಬಸವರಾಜ ಪರಿಟ್,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.