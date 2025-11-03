ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ.ಆರ್.ಆರ್.ಬಿರಾದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30-31 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ.ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಅಲಿ ರಜಾ ಮೂಸ್ವಿ ಅವರು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನವೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಳ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ 16 ನವೀನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾದರಿಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಮರು-ಸೃಷ್ಟಿ&quoಣ; ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಜನೆಯ ಮರು-ಸೃಷ್ಟಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗು ಕಡಗಂಚಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಡಾ. ಪರೋಮಾ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮ-ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಸಯೀದ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಕುಜೂರ್, ಪೆÇ್ರ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ, ಡಾ. ಎಂ. ಲಿಂಗದೇವರು, ಡಾ. ಸಂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಡಾ. ಬಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಂ, ಡಾ. ಸ್ವಾಗತ ಘೋಷ್, ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಡಾ. ಶರತ್ ಚಂದ್ರನ್, ಡಾ. ಪಂಕಜ್ ರಾಯ್, ಡಾ. ನೋಲಿ ಟಿರ್ಕಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
