ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ “ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಆತಂಕ

Bangalore_Newsroom
ವಿಜಯಪುರ.ಮಾ೧೩: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಗುರುವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿತು.


ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ: ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಳಂಬ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. “ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ೭ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ರಾಮು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಗೊಂದಲದ ಕುರಿತು ಸಂಗಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಆಯ್ಕೆಯ ಬುಕಿಂಗ್: “ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೭-೮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿದವರ ಬುಕಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆದಾರರದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.


ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮ: “ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದರು.


ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ (ಅommeಡಿಛಿiಚಿಟ) ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಆದವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗದವರ ಪರದಾಟ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.


ಗಮನಿಸಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

