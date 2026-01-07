ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ: ಬಸವ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿAದ ಹರ್ಷ

ಬೀದರ್:ಜ.೭:ಬೀದರ ಬಸವ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ೧೫೩ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಬೆಲ್ದಾಳ ಶರಣರು, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೈರಾಜ ಖಂಡ್ರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ, ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಯೋಗೇಶ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಧನರಾಜ ಹಂಗರಿಗಿ, ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಲಾಸ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಯರನಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಜಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಮಿಠಾರೆ, ಸುರೇಶ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಜೀರ್ಗೆ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮಂಗಲಗಿ, ಅಶೋಕ ಎಲಿ, ರಮೇಶ ಮಠಪತಿ, ಶಿವರಾಜ ಮದಕಟ್ಟೆ, ಚಂದ್ರಕಾAತ ಮಿರ್ಚೆ, ಮಾಣಿಕೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಚೀನ್ ಕೊಳ್ಳೂರು, ನೀಖಿಲಕುಮಾರ ಖಂಡ್ರೆ, ಕಂಟೇಪ್ಪ ಗಂದಿಗುಡೆ, ಬಾಬುರಾವ ದಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೀದರ್:ಜ.೭:ಬೀದರ ಬಸವ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.