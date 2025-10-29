ಗಾಂಧಿಜೀ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ: ಡಾ.ಹೊನ್ಕಲ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.29-ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಚಕೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವುದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳಿವಳಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಗಾಂಧೀಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ.. ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಪೆÇೀರ್ ಬಂದರದ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಕಥನವಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನೀಲೂರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತಕ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿದರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕುರಿತು ಅವರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ರಾಜು ಗಂಗಾಧರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಭಾವಿಮನಿಯವರು ಸಂಘಟಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.29-ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದರು.