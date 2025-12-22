ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.22-ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇವ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತರಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭರತನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 30 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು 143320 ರೂ.ನಗದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇವ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಎಂಬುವವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 17120 ರೂ.ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತರಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 15 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭರತನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 7 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 11,200 ರೂ.ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಜೂಜಾಟ: 30 ಜನರ ಬಂಧನ, 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಜಪ್ತಿ
