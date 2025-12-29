ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.29-ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡನ್ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತಾ ಚವ್ಹಾಣ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಂದೇನವಾಜ್, ಶಿವಾನಂದ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಸೈಯ್ಯದ್ ತೌಸೀಫ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಮೀರ್, ಆನಂದ ಮಾನೇಕರ್, ತೌಸೀಫ್ ತಂದೆ ಸಲೀಮ್, ಮೊಹ್ಮದ್ ಸೋಫಿಯಾನ್, ಸದ್ದಾಮ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೀರೋಜಿ ಭೋಸಲೆ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 17970 ರೂ.ನಗದು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ:8 ಜನರ ಬಂಧನ
