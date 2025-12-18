ಜೂಜಾಟ: 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.18-ನಗರದ ಮೌಲಾಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಆಲಂಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಎ.ವಾಜೀದ್ ಪಟೇಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ, ಶರಣಬಸವ, ಸಂತೋಷ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತೀನ್, ಮಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ್, ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಂಧೆ, ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಫರ್, ಖಾಜಾಪಾಷಾ, ಗುಡುಲಾಲ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 8,150 ರೂ.ನಗದು, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

