ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ್ ಡೆಂಗಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಶಿವಾನಂದ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ತೌಸೀಫ್ ಹುಸೇನ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 7 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲೂರ, ನಾಗರಾಜ ಕಾಳೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಳೇದ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತೋಟದ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕೋರೆ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸುತಾರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 14,450 ರೂ.ನಗದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ:7 ಜನರ ಬಂಧನ
