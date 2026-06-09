ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.9-ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 8 ಜನರನ್ನು ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ಮಿಣಜಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಪನೂರ ಅವರ ಹೊಲದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ನಟರಾಜ ಲಾಡೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಪುಂಡಲಿಕ, ಜಗದೀಶ, ಗುಂಡೆರಾವ, ಶಿವರಾಜ ದೇವರಗುಡಿ, ಪ್ರಭುರಾಜ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಿಶೋರ ಕೊಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಭಗವಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಯಳವಂತಗಿ, ಸಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 8,200 ರೂ.ನಗದು, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ಮಿಣಜಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಪನೂರ ಅವರ ಹೊಲದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಅಶೋಕ ಕಟಕೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ, ನಾಗರಾಜ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಸವರಾಜ ದುಧನಿ, ನಾಗರಾಜ ಕೋಳಕೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಪನೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದಂಗಾಪೂರ, ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಹೇಶ ಗೊಬ್ಬೂರ, ಜೈಭೀಮ ಕೊರಳ್ಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಶಿರಸಗಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 7,600 ರೂ.ನಗದು, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ:17 ಜನರ ಬಂಧನ
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.9-ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 8 ಜನರನ್ನು ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ಮಿಣಜಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಪನೂರ ಅವರ ಹೊಲದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.