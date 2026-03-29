ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ : ಸೊನ್ನದ ಶ್ರೀಗಳು

ಜೇವರಗಿ,ಮಾ.29 : ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಂಕರ ಮಿಷನ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸಿರಿ ಅವರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ನರಿಬೋಳದ ಶಿವನಿಚ್ಛೆ ಮಠದ ವೆ.ಮೂ ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸೊನ್ನದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರು ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹರಿಕರಿಸಬೇಕು, ಧಾನ-ಧರ್ಮ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹೂಗಾರ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಲಿಂಗರಾಜ ಸೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಮದರಿ, ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಮೋರಟಗಿ, ಸಂತೋಷ ಸಜ್ಜನ, ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ಲಾ, ಪ್ರಕಾಶಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಕೂಡಿ, ಸಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ, ಸಂತೋಷ ಜೈನಾಪೂರ, ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಸಂಗಣ್ಣಗೌಡ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ ಕಮೀಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈರಣ್ಣ ಹರವಾಳ, ಈರಣ್ಣ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ನಿಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪುಟ್ಟು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಹಾಲಕಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ಲಾಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹವಲ್ದಾರ, ಗಿರಿಶ ತುಂಬಗಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಆಂದೋಲಾ, ರುದ್ರಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಂತಗೌಡ ಗಂವ್ಹಾರ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ನರಿಬೋಳ, ರಾಜಶೇಖರ ಜೈನಾಪೂರ, ರಮೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಶಿವಲಿಂಗ ಹಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ ಬಿಲ್ಲಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಳಕೂರ, ಕುಮಾರ ವಾಗ್ಮೊರೆ, ನರೇಶ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಇಜೇರಿ, ರಾಜು ಡೊಳ್ಳೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
