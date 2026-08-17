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ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ : ಪಿಡಿಒ ರಂಗಾಚಾರಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಮಲನಗರ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ, ಬಂಧನದಿAದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಶಿಸ್ತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ರಂಗಾಚಾರಿ.ಬಿ.ನಾರೋಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಔಜರ ೮೦ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಸಮಾನತೆ, ಪರಿಸರ ನಾಶ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂಜಾ ಬೆಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಡಗರದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೇವಲ ೮ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರಾಹುಲ ಪಚರಟೆ, ಡಿಇಒ ಮಹೇಶ ಬಳತೆ, ಗೋರಖನಾಥ ಸಾವಳೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

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