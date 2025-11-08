ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಧಾರವಾಡ, ನ8: ಕಾಮನಕಟ್ಟಿಯ,ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ,ಶಾಸಕರಾದ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲೀಲಾ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬ್ರಿಗೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ,ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ,ಮುಖಂಡರು,ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸದಾ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಿದೆ,ಜನತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.ತಾವುಗಳು ಈ ಶಿಬಿರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.ಮಜೇಥಿಯಾಪೌಂಡೇಶನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರು ಕೃತಕ ಕಾಲು ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಪಿ ,ಶುಗರ,ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ,ವಿವಧ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು,ಒಂಭತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುವದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ,ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಏಗನಗೌಡರ,ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಘಾಟಗೆ,ದೀಪಾ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ,ರಾಜಶೇಖರ ಕಮತಿ,ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕೇಕರೆ,ಶಿವಶಂಕರ ಹಂಪನ್ನವರ,ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಪ್ಪೂರಿ,ನವೀನ ಕದಂ,ಸಂತೋಷ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ,ಶ್ಯಾಮ ಮಲ್ಲನಗೌಡರ,ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಸಂಜೀವ ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ,ಕಿಶೋರ ಬಡಿಗೇರ,ಫಯಾಜ ಬಸ್ತವಾಡ,ಜಾಫರ ಕಳ್ಳಿಮನಿ,ಶಿವು ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ,ರಾಜುವಮಾಲನವರ,ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ,ಪ್ರಕಾಶ ಹುಲಮನಿ,ಅರ್ಜುನ ಕಟ್ಟಿಮನಿ,ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.