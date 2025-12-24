ರಾಠೋಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಬಂಜಾರ ಕಸೂತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್,ಡಿ.24-ರಾಠೋಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ “ದ ಬಂಜಾರಾಸ್” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಜಾರ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಜಾರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು:ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೀ ಚೈನ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಯುವುದು, ಪೆÇಟ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಂಜಾರ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಜಾರ ಕಸೂತಿ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು, ಹೊಲಿಗೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಕಲೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೌಲೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರೀಕ್ಷಕರು: ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಠೋಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ನರೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹೊರಗಿನ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಎಂ.ಎಂ.ಕೆ ಲಲಿತಕಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
“ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ‘ಬಂಜಾರಾ ಏವಂ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮ’ ಎಂಬ ಪರಂಪರೆಯ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾ.ನರೇಶ ರಾಠೋಡ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್,ಡಿ.24-ರಾಠೋಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ “ದ ಬಂಜಾರಾಸ್” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಜಾರ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.