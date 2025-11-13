ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.13: ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಟಿ.) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮುಸ್ತಫಾ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಗುಂಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ, ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರೆಹೊರೆಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುವ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ಕಾಪೆರ್Çರೇಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಪನೂರ್, ಜಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜರ್ಆಲಂ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜೈದ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅಜ್ಮಲ್ ಗೋಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
