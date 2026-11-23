ತುರುವೇಕೆರೆ, ನ. ೨೩- ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠ ತುರುವೇಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ದಿವ್ಯ ಸಾನಿದ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಕರಿವೃಷಭದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ಕಲ್ಮಟಾಧೀಶ್ವರನ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವುದು ದೈವದ ಸಂಕೇತವೇ ಸರಿ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಮಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿ ಎಂಬಂತೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಠಾಧೀಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನ ರೈತರು, ವೀರಶೈವರು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಎಸ್-೮ ಕನ್ಸ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜ್ಞಾನಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪ್ಲಸ್-೨ ಸುಮಾರು ೨೫ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆಡಿಟ್ ಗುರುಚನ್ನಬಸವಾರಾಧ್ಯ, ಎಸ್.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿರಕ್ತಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಟೇಶ್, ಕೈಲಾಸ್, ಡಾ. ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಸಿ.ಸುನಿಲ್ ಬಾಬು, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶಂಭು, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಗುಣಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.